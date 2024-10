Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 11 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 11 ottobre 2024

Quattro ospiti dell’albergo accusano malesseri a causa di una probabile intossicazione alimentare. Greta è convinta che tutti i cibi in cucina fossero estremamente freschi. Con Michael assente, Christoph affida i pazienti a Leander. Anche Carolin non si sente bene, ma non ha mangiato al Fürstenhof. Greta fatica a trovare un alloggio. Erik vorrebbe offrirle un posto nella sua abitazione, ma Yvonne glielo impedisce.

Eleni è soddisfatta della relazione tra sua madre e Christoph, ritenendo che le faccia molto bene. Alexandra è pentita e turbata per aver avuto un incontro amoroso con l'ex marito. Eleni suggerisce al padre di accettare la situazione; tuttavia, Markus si lascia sfuggire una frase inappropriata: "Se è felice, perché lo ha tradito?". Eleni comprende tutto…