Tempesta d’amore, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2024

Dopo aver soccorso i clienti del Furstenhof rimasti intossicati a causa di alcune praline avariate, Leander si rende conto di quanto ami il proprio lavoro. Una lettera del tribunale lo riporta però alla triste realtà…

Dopo aver scoperto che Alexandra ha tradito Christoph con Markus, Eleni si trova di fronte ad un bivio doloroso: coprire la madre oppure spezzare il cuore di suo padre?

Greta è sempre più innamorata di Noah, ma continua a temere che frequentare Schwarzbach possa avere conseguenze negative per il suo lavoro.

Mentre Werner continua a soffrire per la partenza di André, Erik confessa ad Yvonne di sentire profondamente la mancanza del suo unico fratello: Florian. Come per magia, poco dopo quest’ultimo bussa alla sua porta!

Eleni aiuta Leander a recuperare i ricordi di quanto avvenuto prima della morte di Vroni. Ormai certo della propria innocenza, il medico decide di affrontare Gesine. Quest’ultima comunica ad Alexandra di voler lasciar cadere le accuse contro Saalfeld…

Capendo di non poter resistere ai propri sentimenti, Greta accetta di iniziare una relazione con Noah, a patto però che mantengano tutto segreto.

Alexandra implora Markus di aiutarla a convincere Gesine a non ritirare la propria dichiarazione. Per amore della moglie, l’uomo mette sotto pressione l’infermiera…

Vedendo Greta in difficoltà, Yvonne mette da parte le sue riserve e dà alla cugina la possibilità di trasferirsi temporaneamente nella stanza di Gerry. Peccato solo che Erik abbia fatto la stessa offerta a Florian…

Max è al settimo cielo per l’arrivo inaspettato di Florian. Durante una serata in birreria, però, scopre il triste motivo della visita dell’amico…

Alexandra è grata a Markus per il suo aiuto con Gesine, ma gli ribadisce di non amarlo più. Tra i due nasce l’ennesima discussione che viene ascoltata casualmente da Christoph…

Helene vorrebbe raggiungere André in Sudafrica in occasione dell’apertura del suo ristorante. Poco dopo, però, scopre quanto Vanessa sia spaventata per l’imminente parto…

Eleni e Leander collaborano per la Festa di Primavera, finendo per avvicinarsi pericolosamente…

Sconvolto dalla scoperta del tradimento di Alexandra, Christoph affoga il dolore nell’alcol. L’indomani l’albergatore concede alla compagna la possibilità di confessare tutto, ma lei non passa la prova…

Eleni e Leander vengono sopraffatti dai propri sentimenti dopo il loro bacio, capendo quanto sia forte il loro amore. E così, quando poco dopo i due si ritrovano alla loro “roccia magica”, la Schwarzbach chiede al suo ex di dare una chance al loro amore…

Erik vorrebbe convincere Florian ad appoggiare il progetto di Werner per il suo bosco. Poi, però, scopre quale terribile problema affligga il fratello…

Alfons è tormentato dal presentimento che alla sua amata Hildegard sia accaduto qualcosa. E, purtroppo, il suo sesto senso non ha sbagliato…

Deluso da Alexandra, Christoph tronca la loro relazione! Disperata, la donna tenta in ogni modo di convincere il suo amato a tornare sui suoi passi e avvia il procedimento per il divorzio da Markus.

Valentina cerca ogni occasione per avvicinarsi a Noah, che però ha ormai occhi solo per Greta. Ignara di come stanno realmente le cose, la giovane Saalfeld decide di dichiararsi…

Leander confessa ad Eleni di amarla, ma di non poter ricominciare una relazione con lei a causa dei suoi sensi di colpa e dei continui attacchi di Alexandra.

Alexandra è pronta a rinunciare alle azioni della “Schwarzbach AG” e mantenere solo quelle del Fürstenhof, come prova d’amore per Christoph. Markus, però, è pronto a tutto pur di evitare una riconciliazione… Seguici su Instagram.