Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 16 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 16 ottobre 2024

Christoph scopre che Markus e Alexandra hanno avuto dell’intimità; a quel punto si ubriaca e poi dice ad Alexandra che tra loro non ci sarà più nulla. Florian ha paura che la cura sperimentale che ha dovuto affrontare lo abbia reso sterile. Helene non raggiunge Andrè in Sudafrica per rimanere accanto a Vanessa, in procinto di partorire, e cede il suo biglietto aereo a Werner.

Valentina chiede ad Eleni di ideare delle tazze per la Festa di Primavera; la ragazza dice di sì e dunque, dopo che Leander le dice che ai soci dell'albergo è piaciuto il suo prototipo, i due si baciano. Werner intende far giungere l'acqua della fonte termale alla Spa del Furstenhof, ma la conduttura dovrebbe passare dalla zona di Florian, e chiede a Erik di convincere il fratello promettendogli una promozione…