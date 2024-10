Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 22 e 23 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 22 e mercoledì 23 ottobre 2024

Alexandra annuncia ai soci Robert e Christoph che le quote Schwarzbach ora sono interamente sue, dopo la divisione dei beni. Greta, in ansia per il suo futuro nella cucina del Fürstenhof, preferisce non frequentare Noah. Markus intende riconquistare Alexandra, che intanto cerca invano di riavvicinarsi a Christoph. Florian scopre che Maja aspetta un bambino. Vanessa ha un malore…

Vanessa viene ricoverata in ospedale e si scopre che soffre di una insufficienza cardiaca collegata al parto, ma niente di grave. Alfons avverte Gunther, che, a sorpresa, irrompe in ospedale, ma Vanessa lo caccia via. Florian è felice all’idea che Maya è incinta, ma quando scopre la questione della conduttura si infuria con Erik, che gli ha mentito e ha cercato di manipolarlo. Alexandra accetta di accompagnare per lavoro Markus a Francoforte, ma Eleni teme che lui si illuda di nuovo (cosa che effettivamente avviene). A Eleni non rimane che confessargli che Alexandra gli ha mentito: lei non è sua figlia. Seguici su Instagram.