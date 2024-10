Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 25 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 25 ottobre 2024

Markus fa capire a Eleni che non rinuncerà a lei in favore di Christoph e continuerà anzi a contrastarlo in tutti i modi. Leander ha avuto degli incubi sulla la morte di Vroni ed sempre più pieno di sensi di colpa. Robert chiama Max in ufficio e gli comunica che il signor Schneider è caduto dal tapis roulant fratturandosi un piede. L'uomo ha così denunciato il Fürstenhof e lo stesso Max, che così si avvia a perdere il suo posto di lavoro…