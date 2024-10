Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 3 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 3 ottobre 2024

A margine dei festeggiamenti delle nozze tra Shirin e Gerry, Noah tenta di avvicinarsi a Greta, ma lei non vuol saperne. Christoph muore di gelosia per il riavvicinamento avvenuto tra Alexandra e Markus: teme che Markus voglia ora rimandare il divorzio. Andrè, rientrato dal matrimonio, appare interessato maggiormente ai preparativi per la partenza che all’amore di Helene. L’uomo ripensa con nostalgia ai tanti bei momenti vissuti al Fürstenhof.

Shirin e Gerry trascorrono una notte di nozze da fiaba nella suite migliore dell’Hotel. Al risveglio, Gerry apre il dono che le ha fatto sua madre: si tratta dell’orologio appartenuto a suo padre. Josie obbliga Erik a raccontare la storia dei suoi debiti di gioco. Andrè prepara le valige ma, all’ultimo momento, sembra voler rimanere al Fürstenhof tanto da riprendere il suo posto in cucina… Seguici su Instagram.