Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 9 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 9 ottobre 2024

Alexandra va a letto con Christoph. Valentina rivela a Noah di aver spiato il suo dialogo con Greta. Robert è in ansia per la figlia, che appare stressata; nel frattempo, Valentina prende lezioni di equitazione da Werner. Yvonne aiuta Erik a fare esercizio negli scacchi in vista delle partite con Werner. Greta decide di uscire con Noah. Gerry e Shirin, che stanno partendo per il viaggio di nozze, scoprono che dovranno dare un passaggio anche a Lale…