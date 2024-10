Tempesta d’amore, anticipazioni puntate 18 e 21 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 18 e lunedì 21 ottobre 2024

Alexandra chiede a Markus di divorziare e lo invita a lasciare il Fürstenhof. Successivamente, lo comunica a Christoph, il quale però ha perso fiducia in lei. Informa anche Eleni, che la accusa di essere la causa per cui non può stare con Leander. Vanessa si rivolge a Max, Helene e Carolin per ricevere aiuto nel sistemare la stanza di Arthur. Nonostante dovrebbe riposarsi, non riesce a farlo e di tanto in tanto ha accessi di tosse.

Dopo una prima lezione di equitazione, Noah propone un’altra a Valentina e lei si convince di piacergli. Chiede aiuto al padre, che le prepara un cestino da picnic e la incoraggia a esprimere i suoi sentimenti. Valentina si reca al capanno e sta per aprire la porta, ignara del fatto che all’interno ci sono Noah e Greta pronti a fare l’amore.

Alexandra informa i soci Robert e Christoph che ora detiene tutte le quote Schwarzbach dopo la divisione dei beni. Greta, preoccupata per il suo futuro nella cucina del Fürstenhof, decide che è meglio interrompere la frequentazione con Noah. Markus è determinato a riconquistare la sua ex moglie. Dal suo canto, Alexandra tenta senza successo di riavvicinarsi a Christoph. Florian scopre che Maja è in attesa di un bambino. Vanessa accusa un malessere.