Tempesta d’amore: Erik e Yvonne, scoppia la guerra! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Una guerra decisamente inedita sta per scoppiare in quel del Fürstenhof. Ed al centro di questa divertente storyline ci sarà una della coppie più amate di Tempesta d’amore: quella formata da Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik vuole una promozione

Da quando è arrivato al Fürstenhof, Erik ha fatto senza dubbio un percorso formidabile, trasformandosi da dark man votato alla distruzione dei Saalfeld… ad uomo di fiducia di Werner (Dirk Galuba)!

E così, nonostante la scoperta dei suoi intrighi al fianco della perfida Ariane (Viola Wedekind), Vogt ha avuto una seconda possibilità, arrivando addirittura a ricoprire la carica di direttore amministrativo del Fürstenhof. Peccato solo che una guerra privata con Christoph (Dieter Bach) abbia relegato Erik a lavorare dietro al bancone del bar…

Da allora l’uomo non ha smesso di sognare il momento in cui sarebbe tornato a ricoprire una posizione di prestigio all’hotel a cinque stelle. Un’ambizione che qualcuno non esiterà a sfruttare a proprio vantaggio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Yvonne rivali per lavoro

Stiamo parlando di Werner, lo storico direttore del Fürstenhof! Approfittando della temporanea presenza di Florian Vogt (Arne Löber) a Bichlheim, l’anziano albergatore farà ad Erik una proposta che avrà molto l’aria di un ricatto: è disposto a concedergli una promozione, se Vogt riuscirà a convincere il fratello a permettere il passaggio delle acque termali di Saalfeld attraverso la sua riserva naturale. Un progetto decisamente lucrativo ma che rischia di compromettere il prezioso ecosistema del sottobosco…

Ebbene, come prevedibile Florian si infurierà nello scoprire il patto fatto dal fratello con Werner. Ben presto, però, si renderà conto di quanto Erik stia soffrendo per la sua situazione lavorativa e – per amor suo – deciderà di fare un accordo con il vecchio Saalfeld.

Tutto risolto? Non proprio! A sorpresa, infatti, Werner non darà a Vogt il ruolo di PR dell’hotel (come si aspettava quest’ultimo), bensì quello di direttore del ristorante. Peccato solo che la stessa posizione sia stata già promessa ad Yvonne…

Sarà così che tra i due fidanzati inizierà una vera e propria guerra per accaparrarsi l’ambitissimo posto di lavoro. Come andrà a finire? Seguici su Instagram.