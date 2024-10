Un posto al sole, anticipazioni 17 ottobre: Valeria gelosa!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 17 ottobre 2024

Il fatto che Rosa e Don Antoine si vedano provoca sempre più gossip nel quartiere, e a essere danneggiato sarà Manuel. Niko interviene pur di bloccare Costabile nel corso dell’inaugurazione del campo archeologico di Manuela, cosa che provoca gelosia in Valeria: quest’ultima sospetta che il giovane Poggi sia ancora coinvolto emotivamente dalla sua ex. Per far quadrare i conti e potersi permettere una casa in affitto e i viaggi a Roma da Claudia, Guido ha in mente un metodo che coinvolge Cotugno. Seguici su Instagram.