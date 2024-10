Un posto al sole, anticipazioni 31 ottobre: Rosa rivela a don Antoine che c’è del gossip su di loro

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 31 ottobre 2024

Rosa, spinta dalle circostanze, deve per forza di cose rivelare a don Antoine ciò che si vocifera sul loro conto. Intanto, una Viola sempre più stressata avrà un crollo; la donna, a quel punto, troverà l'appoggio di Eugenio, che per l'occasione le farà anche una rivelazione inattesa. Niko cerca di dare coraggio ad Alberto, convinto che Federico tornerà presto a Napoli; in realtà Clara ed Eduardo potrebbero avere altri progetti per il loro futuro. Samuel salva Manuela da una situazione un tantino delicata, ma la vicinanza tra i due potrebbe infastidire Micaela…