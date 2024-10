Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2024

Il sermone di Padre Antoine non sortisce l’effetto voluto e mentre Giulia e Luca prestano, come sempre, la loro opera al Centro Ascolto, Luisa sobilla il quartiere contro di loro, seminando insinuazioni velenose. Rosella subisce una grossa delusione lavorativa, con il primario, che la porta a mettere in discussione le proprie priorità. La convivenza di Guido a casa Cotugno si rivela abbastanza ostica e un nuovo problema scuote i loro fragili accordi.

Giulia si dà da fare per intensificare le attività ambulatoriali del Centro d’ascolto trovando anche l’appoggio di don Antoine, mentre continua la guerra fra Luisa e Rosa: questa volta però non sarà su di lei la vendetta di Luisa, che sembra aver puntato il mirino su degli obiettivi più importanti. Una défaillance in ospedale porterà Rossella a prendere una decisione sofferta. Stanca del comportamento di Guido, grazie a un piccolo contrattempo Mariella troverà finalmente la forza di farsi valere nei suoi confronti.

Luca pensa di lasciare il proprio lavoro al Centro Ascolto, Rosa intuisce che il dottore è stato vittima di un’azione di screditamento orchestrata da Luisa. Roberto affronterà la sua prima seduta dalla psicologa, Alice farà un piacevole e sorprendente incontro. Guido prende atto dei propri errori e darà un segnale di distensione a Mariella.

Decisa a concentrarsi sulla specializzazione e il lavoro con il primario, Rossella si sforza di credere che la brutta sensazione ricevuta dal medico sia solo una sua suggestione. Le tensioni tra Rosa e Luisa sono ormai esplose. E se Rosa sembra avere la meglio sulla rivale, resta la preoccupazione per l’ostilità del quartiere contro don Antoine e il Centro Ascolto. La giornata in radio si rivelerà molto interessante per Alice che arriverà a fare a Roberto una proposta a cui sembra difficile dire di no.

Dopo un duro scontro con il primario, che la accusa di avergli rivolto volgari ed infondate insinuazioni, Rossella avrà un crollo emotivo con Nunzio, dalle conseguenze imprevedibili per entrambi. Alice appare intrigata da una nuova conoscenza, Roberto le vuole far fare uno stage in radio, scavalcando ancora una volta Filippo. Notando la vicinanza tra Samuel e Manuela, Micaela farà la sua contromossa: ma è solo orgoglio ferito oppure si tratta di gelosia?