Un posto al sole: Damiano vs Torrente, sfida finale? | Anticipazioni

In questi giorni, la soap Un posto al sole sembra intenzionata a portare a compimento diverse storie che hanno tenuto banco per mesi: parliamo soprattutto della trama incentrata sul piccolo Tommaso (Luigi De Feo), con tutte le sue numerose propaggini che hanno addirittura sconfinato nel noir. Ma anche in un altro filone narrativo pare esserci aria di “resa dei conti”…

Parliamo della vicenda di Angelo Torrente (Loris De Luna), che da tempo tiene impegnati gli investigatori di Upas e che tra pochi episodi andrà verso una sorta di sfida finale: l’atmosfera si surriscalderà improvvisamente e la polizia darà luogo a una vasta operazione il cui scopo è assicurare il boss alla giustizia una volta per tutte.

Protagonista di questa fase drammatica sarà ovviamente Damiano Renda (Luigi Miele), che già da parecchio è in prima linea nelle indagini tese alla cattura di Torrente, e che per l’occasione si lancerà in un epico inseguimento mentre, intorno a lui, avrà luogo un conflitto a fuoco. Come andrà a finire? E soprattutto: sarà questo l’ultimo atto della storyline? Quel che è certo è che, in seguito, il nostro Damiano vivrà un momento difficile in cui Viola (Ilenia Lazzarin) e la sua famiglia cercheranno di stargli accanto.

Intanto, tempi duri anche per Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D'Angelo), oggetto di fin troppo interesse da parte dei vicini: intorno a lei continuerà il "gossip" per via della sua amicizia con don Antoine, mentre il bambino sarà sempre più stressato dal fastidiosissimo Pasquale… fino a quando potrebbe avere una reazione inattesa!