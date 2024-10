Un posto al sole: Daniele e le mani sulle spalle di Rossella… | Anticipazioni

Finora il nuovo primario Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris) si è visto poco, ma nelle prossime puntate di Un posto al sole la sua storyline inizierà a prendere piede e ci dimostrerà sempre più che l’uomo ha degli atteggiamenti alquanto ambigui.

Alzi la mano chi non ha già notato gli strani comportamenti del medico: anche se per un attimo, Fusco in un recente episodio ha toccato per un attimo la spalla di Rossella (Giorgia Gianetiempo), la quale è rimasta lì per lì spiazzata. E pare proprio che quello che abbiamo già visto non resterà un atto isolato…

Nei prossimi episodi della soap partenopea di Rai 3, Daniele proporrà alla dottoressa Graziani qualcosa di interessante sul fronte lavorativo. Il problema è che non si limiterà a questo: le fastidiose “carezze” continueranno e Rossella tenterà di comprendere se si tratti di un antipatico modo di fare del primario o di qualcosa a cui lei sta dando un po’ troppo peso.

Al momento si ignora quale piega possa prendere la faccenda, ma ci si chiede anche cosa succederebbe se Rossella iniziasse a "irrigidirsi": la stima di Fusco nei suoi confronti rimarrebbe immutata… o no?