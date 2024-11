Beautiful, anticipazioni 18 novembre: Liam bacia Steffy!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 18 novembre 2024

A Los Angeles, Taylor si confida con Finn circa le proprie intenzioni con Ridge e la fine dell’amicizia con Brooke, che si rifiuta di assumersi la sua parte di colpe e che preferisce recitare il ruolo della vittima. Intanto, però, a Roma, Ridge ha capito che vuole un futuro con Brooke, che chiama di nuovo la “sua Logan”. I due si baciano, suggellando la riconciliazione definitiva.

Nel frattempo Liam è sgomento per aver visto Hope baciare Thomas, comprendendo, così, che la moglie nutre qualcosa per il rivale. Incapace di accettarlo, Liam finisce per raccontare tutto ad una Steffy incredula e furente. Liam decreta finito il proprio matrimonio e sorprende Steffy con un bacio…