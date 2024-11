Beautiful, Hope crolla con Liam: “Sì, ho baciato Thomas!” | Anticipazioni 23 novembre

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 23 novembre 2024

In una sorta di caccia tra gatto e topo, Liam guida la conversazione con Hope fino a costringerla a confessargli il bacio con Thomas. Intanto Steffy e Finn valutano cosa ne sarà del matrimonio della coppia Spencer. Steffy spera che la situazione possa risolversi, ma tace con disagio al marito il bacio ricevuto da Liam.

Taylor dichiara a Ridge che è difficile per lei vederlo prigioniero del ciclo tossico con Brooke: la Logan lo ferirà per atteggiarsi a vittima una volta scoperta dallo stilista, che finirà per perdonarla. Ma la psichiatra ha capito che non è suo compito salvarlo, sebbene lo ami.