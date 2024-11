Beautiful, anticipazioni 6 novembre: Liam ha rifiutato di accompagnare Hope

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 6 novembre 2024

Taylor chiede a Ridge di non lasciare che quanto successo tra lei e Brooke cambi l’opinione che ha di lei, certa che la Logan continuerà a negare la sua parte di colpa nella questione, addossando tutta la responsabilità a lei. Liam ha rifiutato di accompagnare la moglie e Hope, dal canto suo, non intende privare Thomas di un viaggio di cui deve far parte in quanto capo stilista. Quando il gruppo della Forrester Creations si riunisce sul jet, Thomas e Hope appaiono sempre più vicini. Seguici su Instagram.