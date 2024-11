Beautiful, anticipazioni dal 2 al 7 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 2 a sabato 7 dicembre 2024

Steffy dà a Thomas la notizia che nonostante lui continui a proteggere Hope, tutti sanno che è stata Hope a prendere l’iniziativa e a baciarlo e che è stato proprio Liam a dirglielo. Thomas vorrebbe parlare con Liam, ma Steffy gli consiglia di non farlo. Infine, Thomas e Hope si incontrano e Hope gli dice che Liam vuole divorziare da lei. Negli uffici della Spencer Publications, Wyatt va a salutare suo fratello per sapere come sta, come è andato il confronto con Hope e soprattutto se è riuscito a perdonarla. Ma Liam gli spiega che lei non è riuscita a dargli una spiegazione del perché abbia baciato proprio Thomas, l’uomo che ha tentato più volte di distruggere la loro vita in passato e che quindi non riesce più a fidarsi di lei, non solo perché potrebbe farlo di nuovo, ma perché non la capisce e non la riconosce più per la donna che ha sposato e di conseguenza vuole il divorzio…

Stteffy ripensa ai suoi baci con Liam e al fatto di avergli chiarito che lei è felicemente sposata e che pretende che lui rispetti il suo matrimonio. Finn, al suo ritorno a casa dall’ospedale, le chiede di Thomas. Steffy gli racconta che suo fratello è rimasto sconvolto alla notizia che lei e persino Liam sapessero del suo bacio con Hope. E quindi per difenderla, se ne è addossato la colpa.

Liam, che ha visto Hope e Thomas baciarsi, sa che è stata lei ad avvicinarsi a lui e a baciarlo. Mentre le parole di Wyatt, che cerca di convincere Liam a perdonare sua moglie non sortiscono l’effetto che spera, Hope confessa a Thomas di voler stare con lui e che in realtà Liam vuole ancora una volta tornare con Steffy. Liam e Wyatt discutono nell’ufficio della Spencer Publications, perché Liam, nonostante le sue tragedie personali, è già tornato al lavoro. Wyatt tenta di convincerlo a riconsiderare le sue idee sul divorzio da Hope.

Wyatt dice a Liam che in fin dei conti si eè trattato di un solo bacio e che lui, non perdonando la moglie, perderà la sua famiglia e causerà dei danni anche ai bambini. Ma Liam è irremovibile e dice che, trattandosi di Thomas è una cosa che non e in grado di perdonare. Intanto Deacon andato a trovare Sheila in prigione. Sheila è sorpresa e contenta di vederlo e i due ricordano i bei tempi passati. Sheila gli dice che sta ripensando a tutta la sua vita e si pente di quello che ha fatto, ma Deacon la rassicura e la incoraggia, dicendole che è una persona speciale. Entrambi sperano che una volta uscita dal carcere, potranno ricominciare a frequentarsi, perche’ nessuno dei due ha dimenticato l’altro.

Hope racconta a Thomas tutto quello che è successo con Liam: che lui vuole il divorzio e lei non è riuscita a convincerlo a ripensarci. Si dà la colpa di tutto ed è angosciata per il futuro, ma Thomas le dichiara che le starà sempre accanto e che lei è una donna meravigliosa. Hope lo bacia di nuovo, ma Thomas si tira indietro perché è ancora una donna sposata. Allora Hope si sfila l’anello nuziale e fa chiaramente capire a Thomas che è arrivato il momento di passare alla fase successiva del loro rapporto e infatti, sempre per iniziativa di Hope, è ciò che accade. Liam è profondamente ferito dal tradimento di Hope, che ha maturato dei sentimenti per Thomas.

Wyatt cerca di consolare Liam, ricordandogli l’importanza della sua famiglia e del legame che condivide con Hope. Nonostante il dolore e la rabbia, Wyatt e R.J. esortano Liam a non rinunciare definitivamente al suo matrimonio. R.J. sottolinea quanto Hope sia distrutta per quello che è accaduto e insiste sul fatto che Liam dovrebbe darle una seconda possibilità. Entrambi lo spingono a riflettere sul valore della loro relazione e sull’importanza di lottare per il loro amore e per la loro famiglia. Hope confida a Thomas di essere stata a lungo attratta da lui, ammettendo di aver fantasticato su di lui più di quanto fosse opportuno. Questo senso di colpa la dilania, poiché sa di aver ferito Liam, ma non può ignorare l’attrazione che prova per Thomas.

Tra sensi di colpa e desiderio, Hope si interroga sulla correttezza delle sue azioni, temendo di aver commesso un errore irreparabile. Sheila riceve la visita di Deacon in prigione. I due parlano del loro passato e Sheila esprime la sua riconoscenza per il sostegno che Deacon le ha dato, nonostante le circostanze difficili. Sheila riflette su come la sua vita sarebbe potuta essere diversa se lei avesse preso altre decisioni, mentre Deacon, pur rendendosi conto degli errori di Sheila, nutre ancora dell’affetto per lei. R.J. è andato a trovare Liam nel tentativo di convincerlo a non divorziare da Hope e a combattere invece per il loro matrimonio, ma Liam sembra irremovibile. Anche se tutto vorrebbe tranne che perdere Hope, non riesce a togliersi dalla testa l’immagine della moglie che bacia Thomas con desiderio a Roma, davanti al Colosseo.

Alla Forrester, Ridge, Carter e Katie fanno il punto della situazione dopo gli eventi di Roma, anche loro convinti che Hope abbia commesso solo una leggerezza, travolta dall’emozione per il successo ottenuto con la sua collezione e che Liam riuscirà a trovare la forza di perdonarla. Ma nessuno di loro sa che nel frattempo, Thomas e Hope sono insieme, abbracciati nel letto dopo aver fatto l’amore. Seguici su Instagram.