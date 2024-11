Endless love, anticipazioni 2 e 4 novembre: Kemal e Nihan indagano ancora

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 2 e lunedì 4 novembre 2024

Puntata 2 novembre – Zeynep scopre di aspettare un bambino e si trova indecisa sul da farsi. Emir la raggiunge per dirle addio definitivamente, anche se è evidente che ha in mente di sacrificarla e usarla come capro espiatorio. Kemal e Nihan continuano le loro indagini sulla morte di Ozan, con Zehir che ha individuato il medico legale probabilmente responsabile della manipolazione della scena del crimine. Kemal e Nihan si recano immediatamente da lui, ma trovano una donna che afferma che il signor Anil è partito senza sapere quando tornerà. Grazie a una conversazione con il portiere, scoprono di essere stati ingannati: il medico è in realtà proprio lei, quindi decidono di intrufolarsi nella sua abitazione e aspettare il suo ritorno. Quando la donna rientra, Kemal le impone di contattare il mandante per organizzare un incontro diretto. Per evitare sorprese, Kemal affida a Zehir la sorveglianza notturna. Rientrata a casa, Nihan trova Emir ad attenderla con una proposta di divorzio.

Nihan e Kemal si preparano ad affrontare l’assassino di Ozan, convinti che questa volta la loro strategia avrà successo; tuttavia, Emir ha previsto ogni loro mossa ed è deciso a consegnarli Zeynep, rapita dai suoi uomini. A complicare le cose interviene Hakan, informando Emir della gravidanza di Zeynep. Assalito dai sensi di colpa, Emir decide di risparmiarla, lasciando Nihan e Kemal senza risultati e alimentando la frustrazione di Asu, che sperava nella loro separazione definitiva. Zeynep cerca spiegazioni da Emir per la sua decisione, ma lui non le offre risposte soddisfacenti. Adesso Zeynep teme che prima o poi Kemal scoprirà tutto. Tarik costringe Banu a firmare i documenti del divorzio; nonostante lei desideri una seconda possibilità dal marito, Tarik sembra irremovibile. Nihan e Kemal si dirigono in ospedale con la speranza di parlare con il medico che aveva in cura Ozan.

Puntata 4 novembre – Zeynep chiede a Tarik di aiutarla a liberarsi delle prove in possesso di Hakan e che potrebbero incriminarla per la morte di Ozan. Nello stesso tempo, Kemal e Nihan vanno all'ospedale dove Ozan si trova ricoverato, cercando tra i medici e il personale testimoni oculari di quello che è accaduto la sera del delitto.