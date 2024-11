Endless love, anticipazioni 30 novembre: maxi episodio del sabato pomeriggio

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di sabato 30 novembre 2024

Emir confida a Nihan di provare un’ossessione quasi patologica per lei. Anche se stanno progettando una fuga insieme, Asu tradisce Tufan attraverso un complotto orchestrato da Emir. Fingono infatti che Tufan abbia rapito Asu e organizzano il suo investimento da parte di un camion, assicurandosi che tutto venga registrato dalle telecamere di sicurezza stradali per rendere verosimile la versione di Asu. Inizialmente, Asu è riluttante a portare avanti il piano, ma sentendosi inseguita da Kemal e Nihan che hanno scoperto la verità, decide di procedere con l’esecuzione. Lo scopo finale è far ricadere ogni sospetto della morte di Ozan su Tufan, che da morto non sarà in grado di dimostrare il contrario. Kemal e Nihan, già sulle tracce di Asu, la trovano sulla strada pochi istanti dopo l’incidente fatale per Tufan, ma nonostante le testimonianze del camionista corrotto, non credono alla versione fornita da Asu.

Zeynep scopre tramite un'ecografia il sesso del bambino e si precipita a dirlo a Emir; tuttavia, Fehime la segue e interviene per riportarla a casa. Purtroppo, ad attenderla c'è una dura verità che la getterà nella disperazione. Tarik si reca in ospedale pensando che Gurcan si sia risvegliato; anche Kemal arriva lì con lo stesso pensiero e vede suo fratello, il quale ignaro di essere stato smascherato, gli dice al telefono di trovarsi in tribunale con Asu. Questa menzogna fa sorgere a Kemal il sospetto che Tarik sia coinvolto nella vicenda. Sempre in ospedale, Nihan e Kemal incontrano l'ex moglie e i figli di Gurcan che riconoscono nella foto di Tufan il volto del loro rapitore. Nihan è certa che Asu sia dietro l'omicidio di Ozan ed è determinata a farle confessare tutto, ma Mercan interviene mandando all'aria i suoi piani. Nel frattempo, Hakan continua a passare informazioni a Kemal nonostante sia stato rimosso dal caso…