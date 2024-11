Endless love, anticipazioni 7 novembre. Puntata pomeridiana e in prima serata

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 7 novembre 2024

Ayhan, insieme ai bambini del quartiere, organizza una bella proposta di matrimonio per Leyla, la quale entusiasta risponde affermativamente. Zeynep, per far sì che il suo piano vada in porto, lascia aperta la porta della casa di Hakan, permettendo a suo fratello Tarik di entrare, sottrarre le prove dell’omicidio di Ozan e distruggerle. Hakan, tuttavia, ha il sospetto che sia stato Kemal a farlo.

Hakan informa Zeynep che presto avrà accesso alle impronte digitali sul bottone, il che gli darà modo di identificare l’assassino e scoprire il legame con Emir. Intanto, Kemal si reca a casa dei genitori e cerca nella stanza di Zeynep la camicetta da cui manca un bottone. La trova e ottiene in questo modo delle conferme. Tarik contatta Zeynep per avvertirlo che Kemal si è recato da lei e che ha dei sospetti. Zeynep, sentendosi sopraffatta, vuole togliersi la vita, ma Kemal, usando delle chiavi trovate prima, riesce a entrare e a salvarla.

Nihan ed Emir arrivano davanti ai giornalisti e a sorpresa Nihan rivela che il loro matrimonio è solo una messinscena. Dopo un momento di confusione, Emir annuncia l’intenzione di divorziare e di occuparsi della figlia, lasciando capire che vuole portarla via a Nihan. Tarik affronta Banu e le dice che è arrivato il momento di separarsi, dopodiché la decisione viene comunicata a Fehime e Huseyin.

Dopo la sorprendente conferenza stampa in cui ha rifiutato di seguire il gioco di Emir, Nihan annuncia al marito che le sue minacce da ora in poi sono inutili. Emir tuttavia la minaccia di farla passare per una persona instabile. Kemal, dopo aver salvato Zeynep, la spinge a dirgli la verità ma, di fronte al suo silenzio, decide di condurla dalla polizia, dove la ragazza, sempre più tesa, sviene.

Nihan, per contattare Kemal, irrompe a casa sua, ma si scontra con Asu e tra le due c'è un litigio. Emir illustra ad Asu il suo nuovo piano per tenere Nihan legata a sé. Finalmente Kemal e Nihan si incontrano ed entrambi vogliono fare chiarezza sulla morte di Ozan. Tarik chiede un grosso favore ad Asu. Hakan fornisce a Kemal i contatti della persona associata all'impronta sul bottone.