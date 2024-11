Endless love, anticipazioni 8 novembre: puntata pomeridiana e in prima serata

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 8 novembre 2024

Nihan tenta di aprire la porta della casa di Zeynep utilizzando la chiave che appartiene al presunto assassino di Ozan, ma senza successo. Kemal, nonostante non condivida i suoi pensieri con Nihan, è colpito e preoccupato nel scoprire che sua sorella ha cambiato la serratura: cosa potrebbe nascondere? Zeynep si trova in uno stato di profonda disperazione e solitudine quando sente bussare alla porta: è Emir, che le propone di incastrare Kemal accusandolo del delitto di Ozan per salvarsi. Anche se la ragazza esita a tradire nuovamente suo fratello, Emir riesce a convincerla: se non lo fa per sé stessa, deve farlo per il loro bambino.

Dopo aver rintracciato il medico le cui impronte digitali sono state trovate su un bottone nella scena del crimine, Nihan e Kemal lo interrogano. Tuttavia, l’uomo ha un alibi inattaccabile: era fuori Istanbul per un anno sabbatico. Al suo ritorno, si rende conto di aver smarrito il suo camice. Kemal desidera celebrare il compleanno di Deniz a casa dei suoi genitori e informa Nihan di avere un piano per tenere occupato Emir durante i festeggiamenti.

Nihan e Kemal trascorrono un meraviglioso pomeriggio insieme preparando la torta di compleanno per Deniz in vista della festa del giorno successivo. Kemal ha già ideato un piano per allontanare Emir da casa e interrompere la festa dei Kozcuoglu, dando così a Nihan l’opportunità di portare Deniz a festeggiare con la famiglia Soydere. La sera prima della festa, Zeynep si reca da Kemal per chiedergli un prestito; lui la rassicura promettendole che farà tutto il possibile per proteggerla da chi vuole accusarla, ma lei appare distrutta. Subito dopo aver lasciato l’appartamento di Kemal, Zeynep riceve una telefonata da Emir che le ordina di passare alla fase successiva del suo piano: effettuare una misteriosa chiamata dal telefono di Kemal. Il giorno della festa, Nihan è ansiosa perché non sa se il piano di Kemal per allontanare Emir funzionerà; tuttavia, quando Emir riceve una telefonata minatoria da Sallabas, abbandonerà in fretta la festa in onore di Deniz.

Zeynep decide infine di non seguire il piano di Emir per incastrare suo fratello. La reazione non tarda ad arrivare: Kemal e Nihan ricevono contemporaneamente un video che mostra Zeynep mentre soffoca Ozan con un cuscino. Nihan, accecata dalla rabbia e dal dolore, si scaglia contro Zeynep accusandola dell'omicidio del fratello. Grazie all'intervento di Tarik, Zeynep riesce a fuggire e viene condotta da Asu in un appartamento dove Emir l'attende pronto ad aiutarla a lasciare Istanbul il più presto possibile.