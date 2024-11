Endless Love anticipazioni: Emir “abbandonato” da Mujgan

C’è una persona a cui Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) tiene tantissimo oltre alla povera moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül), dalla quale è letteralmente ossessionato. Parliamo, ovviamente, della madre Mujgan (Ayşen İnci), risvegliatasi dal coma dopo tanto tempo. Un legame, quello tra la donna e il figlio, che comincerà a scricchiolare sempre di più nelle prossime puntate di Endless Love, tant’è che, ad un certo punto, Mujgan deciderà di non vivere più sotto lo stesso tetto del figlio…

Endless Love, news: Emir cerca di fare arrestare Nihan

Nei nostri precedenti post vi abbiamo parlato dell’ultimo machiavellico piano di Emir. Quando scoprirà che, nonostante le sue tante minacce, Nihan non vuole saperne di rinunciare all’amore che sente per Kemal Soydere (Burak Ozcivit), Kozcuoğlu si avvarrà della complicità della sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) per fare in modo che la consorte venga considerata la responsabile di diversi lavori illeciti all’interno di una miniera che risulterà di sua proprietà.

Tale sospetto farà dunque sì che Nihan venga arrestata per qualche giorno, anche se fortunatamente potrà ritornare in fretta in libertà grazie alla consulenza legale di Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu), che riuscirà a far sospendere la detenzione in attesa di ulteriori accertamenti. Tuttavia, la macchinazione di Emir sarà la “goccia che farà traboccare il vaso” dal punto di vista di Mujgan…

Endless Love, spoiler: Mujgan “abbandona” Emir

Eh sì: stanca di assistere inerme ai soprusi del figlio, ormai diventato un uomo spietato esattamente come il padre Galip (Burak Sergen), Mujgan si farà aiutare da Eda (Ece Yaşar) a preparare le valigie ed andrà a casa di Asu, chiedendole appunto ospitalità. Un’iniziativa che Mujgan prenderà senza consultarsi minimamente con Emir, che scoprirà tutto quanto a cose fatte.

Non a caso, nel momento in cui Asu gli dirà che Mujgan si trova da lei, Emir si sentirà abbandonato dalla madre e penserà che non lo abbia mai amato abbastanza. Insomma, ancora una volta il perfido Kozcuoğlu non riconoscerà i suoi evidenti errori e comincerà a covare una certa rabbia anche nei riguardi di Mujgan, la quale invece sarà sinceramente preoccupata per la cattiveria senza limiti mostrata dall’erede.

Endless Love, trame: Emir sempre più isolato

La lontananza da Mujgan non sarà però l’unico ostacolo che Emir dovrà affrontare: possiamo anticiparvi che, poche ore dopo, Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) gli comunicherà di essersi riappacificata con Hakan Demirtas (Erhan Alpay), sottolineando che ha soltanto un giorno di tempo per impedirle di sposarlo. Per non pronunciare i voti nuziali verso Hakan, Zeynep porrà a Emir un ultimatum: o divorzia da Nihan oppure sarà proprio il commissario a crescere il figlio che aspetta da lui.

Come reagirà Emir di fronte al bivio tracciato da Zeynep? Occhio perché tutto ciò creerà i presupposti per un nuovo piano malefico del darkman della dizi turca… Seguici su Instagram.