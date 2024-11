Endless Love anticipazioni: Hakan lascia Zeynep all’altare e…

Il matrimonio tra Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) e Hakan Demirtas (Erhan Alpay) proprio non s’ha da fare. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Endless Love, la sorella di Kemal (Burak Ozcivit) verrà lasciata sull’altare dal poliziotto. Ovviamente, tutto ciò avrà una spiegazione…

Endless Love, news: Hakan vuole sposare Zeynep nonostante tutto

Nei nostri post precedenti, vi abbiamo messo al corrente del fatto che, dopo aver rotto con lui, Zeynep accetterà di sposare Hakan per dare un padre al figlio che aspetta da Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Non a caso, dato che il commissario sarà al corrente di tutta la verità, la Soydere farà presente a Hakan che da lei potrà avere soltanto un rapporto d’amicizia.

Condizione che Hakan accetterà poiché convinto che, prima o poi, riuscirà a fare breccia nel cuore di Zeynep. Un patto che la Soydere porterà avanti anche per accontentare la madre Fehime (Zeyno Eracar), che la esorterà a dare una possibilità a Hakan anche per evitare che il padre Hüseyin (Orhan Güner) possa scoprire della reale paternità di Emir e finisca per vergognarsi nuovamente di lei.

Endless Love, spoiler: Zeynep lasciata sull’altare da Hakan

Tuttavia, nel giorno del matrimonio accadrà qualcosa di davvero impensabile. In primis, possiamo anticiparvi che Hakan sceglierà di avere come suo testimone di nozze il fratello minore Şafak (Berk Güneşberk), che tornerà dall’Inghilterra proprio per presenziare all’evento.

Hakan chiederà dunque al fratello di raggiungerlo dai Soydere, dopo averlo incontrato per qualche minuto a casa sua. Inaspettatamente, Şafak farà perdere le sue tracce e, visto che si farà piuttosto tardi, Hakan si troverà costretto a recarsi in autonomia, con la futura moglie e i suoceri, nella sala nella quale pronuncerà i suoi voti nuziali.

E proprio lì avverrà il colpo di scena: al momento di rispondere sì, già pronunciato da Zeynep, Hakan dirà che non può sposare Zeynep e, di fronte all’attonito Kemal, asserirà ad alta voce che non è lui il padre del bambino che la ragazza aspetta ma Emir. Dichiarazione che lascerà visibilmente perplesso Hüseyin, l’unico non al corrente del particolare!

Endless Love, trame: ecco perché Hakan ha lasciato Zeynep!

Ma per quale motivo Hakan si sarà comportato in un modo così contraddittorio con Zeynep, dopo averla pressata per giorni affinché accettasse di sposarlo nonostante tutto? La risposta sarà abbastanza ovvia: tutto ciò sarà il frutto dell’ennesimo ricatto di Emir.

In pratica, poco prima del matrimonio, Kozcuoğlu avrà dato ordine ai suoi uomini di sequestrare Şafak per porre Hakan di fronte a un bivio: o la vita del fratello o il matrimonio con Zeynep! Tale situazione verrà ricostruita attraverso alcuni flashback, nei quali verrà svelato che Emir ha ordinato al commissario non soltanto di lasciare la giovane sull'altare ma persino di svelare a Hüseyin la reale paternità del bimbo in arrivo.

Insomma, sarà chiaro che Hakan ha lasciato sull'altare Zeynep, portando alla luce la verità sul bambino, per salvare la vita a Şafak. Un ricatto che diventerà evidente anche agli occhi della stessa Soydere quando Kozcuoğlu si presenterà da lei una volta che le nozze saranno saltate…