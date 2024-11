Endless Love anticipazioni: Mujgan confessa qualcosa di scomodo a Emir

Nuova delusione per Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) nelle puntate finali di Endless Love. Il cattivo della dizi si troverà infatti a dover fare i conti con una confessione piuttosto scomoda della madre Müjgan (Ayşen İnci). Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Endless Love, news: l’arresto di Galip

La trama partirà quando Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) scoprirà che, circa trent’anni prima, Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) ha sepolto in un campo, vicino ad un centro per bambini, delle scorie radioattive pur di salvare la sua azienda. Ovviamente, Leyla penserà di denunciare Galip per l’illecito che avrà commesso, ma l’imprenditore assolderà un uomo che le sparerà un colpo di pistola in pieno petto.

Fortunatamente, Leyla riuscirà a cavarsela al termine di una difficile operazione. Ciò rappresenterà però l’inizio di un vero e proprio calvario per Galip: dopo aver rischiato di restare schiacciato in una pressa per rifiuti, azionata da Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) per vendicarsi di ciò che ha fatto alla sua “Cleopatra”, il Kozcuoğlu Senior verrà arrestato dalla detective Mercan (Gizem Karaca) sia con l’accusa di tentato omicidio, sia per il reato commesso anni prima per le scorie radioattive.

Endless Love, trame: Emir in cerca di una via d’uscita

Per l’arresto sarà stata fondamentale anche Mujgan, che avrà dato a Kemal Soydere (Burak Ozcivit) le prove in grado di dimostrare il reato commesso da Galip con le scorie. Completamente all’oscuro del coinvolgimento della madre nella questione, Emir cercherà dunque una via d’uscita insieme alla sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) per evitare che la Holding Kozcuoğlu venga travolta dallo scandalo e possa finire in bancarotta.

Non a caso, come prima mossa, Asu farà presente a Kemal che vuole ottenere quanto prima il divorzio, in modo tale da poter riprendere a gestire le sue quote della società. Nel mentre, al termine di un colloquio in carcere, Emir cercherà di capire se utilizzare o meno un’uscita di salvezza propostagli dal padre Galip.

Endless Love, spoiler: Mujgan confessa la sua colpa a Emir

Nel frattempo, data la fragilità mostrata dal figlio, Mujgan deciderà di fare un passo indietro e, dopo essere andata via, ritornerà a casa di Emir per stargli accanto. Durante uno scambio di opinioni, Mujgan si lascerà però sfuggire che è stata proprio lei a dare le prove a Kemal per dimostrare l’illecito commesso da Galip con le scorie radioattive.

Confessione che spiazzerà Emir, il quale se la prenderà con la madre. Il cattivone dirà infatti a Mujgan che gli ha rovinato per la seconda volta la vita. Le rinfaccerà di essere andata via – quando aveva solo cinque anni – per dare alla luce Asu in gran segreto. E indirettamente la incolperà anche del coma di tantissimi anni (causatole da Galip non convinto di essere il padre di Asu). Un dialogo drammatico, piuttosto concitato, che inasprirà ulteriormente il rapporto tra Emir e Mujgan, con quest’ultima disposta davvero a tutto pur di riportare i figli sulla retta via prima che sia troppo tardi… Seguici su Instagram.