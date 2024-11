Endless Love anticipazioni: Ozan, ecco chi l’ha davvero ucciso!

L’ora della verità sta per arrivare: dopo diverse settimane di dubbi, i telespettatori italiani di Endless Love stanno per scoprire il nome del vero assassino di Ozan Sezin (Barış Alpaykut). Una notizia che spiazzerà Kemal Soydere (Burak Ozcivit), il quale ancora una volta verrà devastato dalla clamorosa scoperta…

Endless Love, news: Asu è coinvolta nella morte di Ozan

Ricapitoliamo in breve la vicenda. Tutto si movimenterà nel momento in cui Gurcan confesserà a Kemal e Nihan Sezin (Neslihan Atagul) di essere stato assoldato da Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) affinché iniettasse a Ozan un potente veleno nel giorno del suo ricovero in ospedale.

Tale notizia farà dunque trarre un sospiro di sollievo a Kemal, che a quel punto si convincerà del fatto che non è stata la sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) a provocare la morte del marito quando ha cercato di soffocarlo con un cuscino.

In ogni caso, resterà ancora un punto da sciogliere: chi ha impiccato Ozan, simulando il suo suicidio? Il primo ad avere la risposta a questa domanda sarà proprio Kemal. Dopo essere stato colto in fragrante mentre cercava di nascondere per la seconda volta il corpo di Ozan al fine di impedire agli inquirenti di eseguire l’autopsia sullo stesso, Tarik (Ruzgar Aksoy) farà presente al fratello che è stato lui a mettere in scena il suicidio del gemello di Nihan al fine di evitare che Zeynep finisse in prigione.

Endless Love, spoiler: ecco chi ha davvero ucciso Ozan!!

Una faccenda, abbastanza controversa, che troverà facile risoluzione appena la detective Mercan (Gizem Karaca), dopo aver rintracciato il cadavere, riceverà i risultati dell’autopsia e saprà con certezza per quale motivo è morto realmente Ozan.

In pratica, come avrà modo di spiegare a Nihan e Kemal, Mercan confermerà che a Ozan è stato effettivamente somministrato un veleno, come sostenuto da Gurcan, ma in una quantità insufficiente da provocarne il decesso.

Inoltre, Ozan non sarà morto nemmeno per asfissia, cosa che escluderà la colpevolezza di Zeynep. Ad uccidere il giovane Sezin sarà stata proprio la messinscena del suo omicidio: in pratica chi l’ha impiccato è colui che l’ha ucciso, visto che appendendolo ad una corda gli ha spezzato l’osso del collo. Insomma, il vero assassino sarà proprio Tarik. E Kemal, data la confessione del fratello maggiore, se ne renderà immediatamente conto!

Endless Love, trame: Tarik in fuga

Ma possibile che Tarik non si sia mai reso conto della sua reale colpevolezza? Assolutamente no: un flashback finale farà scoprire ai telespettatori che, in realtà, Ozan ha riaperto per poco tempo gli occhi dopo essere stato impiccato. Tarik ha dunque sempre saputo di essere lui l’assassino, anche se ha fatto credere a Zeynep che il marito fosse morto nei pochi istanti in cui ha cercato di soffocarlo con un cuscino.

Ogni mossa di Tarik, compreso trafugare il corpo di Ozan dalla sua tomba, sarà stata fatta non in protezione di Zeynep ma di se stesso. Il maggiore dei Soydere temeva infatti che l’autopsia dimostrasse la sua colpevolezza nell’omicidio.

Non a caso, consapevole di essere nei guai fino al collo, Tarik si armerà di pistola e farà perdere le sue tracce. Almeno finché non raggiungerà Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu), ma con quale intenzione? Seguici su Instagram.