Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 20 novembre: Concetta vuole andare da Maria

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 20 novembre 2024

Quanto detto da Silvana ha fatto breccia nel cuore di Concetta, che ora tenta di far ragionare Ciro sulle cause che hanno fatto sì che Matteo tradisse Marcello. Salvatore, non sapendo che Elvira potrebbe essere incinta, è in ansia per l’allontanamento di lei riscontrato negli ultimi giorni. Umberto esclude Giulia da un incontro di lavoro importante, mentre Odile appare più aperta a collaborare con la stilista. Adelaide consegna a Mario una lettera anonima che contiene parole infamanti sulla sua persona. Intanto, Concetta vuole recarsi a Parigi per parlare con Maria… Seguici su Instagram.