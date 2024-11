Il paradiso delle signore: Alfredo ama Clara! Ma Jerome… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, da quando Jerome è a Milano e dopo un primo tentativo di collaborare per il bene di Clara (Elvira Camarrone), Alfredo (Gabriele Anagni) non ha alcuna intenzione di farne passare una al rivale ma presto vedrà la piccola Venere ciclista baciare Jerome!

Nel frattempo, Perico sarà in attesa di firmare il primo contratto per la vendita del cambio progettato da lui e inizierà a capire di tenere veramente a Clara: sarà ora di fare qualcosa per farglielo capire prima che sia troppo tardi? Non ci è dato sapere se il magazziniere farà qualcosa nell’immediato, sappiamo però che presto Alfredo festeggerà la vendita del cambio progettato da lui.

Un motivo in meno per festeggiare, però, arriverà presto: Jerome inviterà la ciclista a passare le feste di Natale in Francia per farle conoscere i suoi genitori: cosa risponderà Clara? A Casa Ragazze si commenterà l’invito dell’allenatore francese alla sua allieva preferita, mentre Alfredo rimpiangerà il tempo trascorso con lei. Chi bacerà chi sotto il vischio questo Natale? Lo scopriremo prestissimo! Seguici su Instagram.