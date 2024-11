Il paradiso delle signore anticipazioni: Marta ed Enrico, l’intera verità! Ecco quando

A Il paradiso delle signore, tempi duri per Marta (Gloria Radulescu) ed Enrico (Thomas Santu)… o forse no? Dopo la scoperta della fotografa sulla paternità del magazziniere, lei era riuscita a passare oltre e lui le aveva confessato anche della morte di sua moglie: è dunque essere tornato il sereno tra i due? Quel che sappiamo per il momento è che presto, esattamente il 2 dicembre, Enrico rivelerà finalmente nei dettagli a Marta tutta la sua storia e il motivo che lo costringe a vivere sotto copertura!

Ma sarà davvero così facile ora che lei saprà la verità tra i due? La risposta è no e infatti, per quanto tra Enrico e Marta l’attrazione sarà forte, lui saprà che non può lasciarsi andare e rimarrà sulle sue…

Quanto a lei, non capendo fino in fondo i motivi di queste distanza, la Guarnieri rimuginerà sul rapporto con il suo bel magazziniere, il quale continuerà a fare di tutto per evitare di incontrarla. Ma siamo proprio sicuri che ci riuscirà? La risposta è assolutamente no!

La verità è che, così come ha già rivelato ad Armando (Pietro Genuardi), lui lontano da lei non ci sa proprio stare: mancherà davvero poco e Enrico e Marta saranno di nuovo molto vicini! Che sia finalmente la volta buona per vedere decollare questa storia? Ne riparleremo…