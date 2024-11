Il paradiso delle signore anticipazioni: Matteo investito da Odile, è grave

A Il paradiso delle signore, proprio nel momento in cui starà per lasciare Milano, Matteo (Danilo D’Agostino) farà qualcosa che bloccherà o sicuramente rimanderà la sua partenza: per salvare Michelino – intento a rincorrere una palla in mezzo alla strada – verrà investito da Odile (Arianna Amadei), la quale sarà schiava di grandi sensi di colpa.

Dopo l’accaduto, Marcello (Pietro Masotti) andrà a trovare in ospedale suo fratello e parlerà con i medici: ma quale sarà l’atteggiamento di Barbieri nei confronti del familiare ora che sta male? Anche Odile, dopo aver preso coraggio, andrà a trovare Matteo in ospedale. Come reagirà il contabile del Paradiso delle signore nel vederla?

Fatto sta che Silvana (Elodie Treccani), la madre di Matteo, andrà a trovare Concetta (Gioia Spaziani) dopo una giornata trascorsa in ospedale e le riferirà delle condizioni (che lì per lì non saranno gravi) del figlio. Tra le due donne ci sarà un momento di commozione…

Concetta cercherà anche di convincere Marcello a perdonare il fratello, mentre Matteo sarà ancora intenzionato a lasciare Milano. Ma succederà qualcosa di inaspettato: Matteo all’improvviso si aggraverà e dovrà essere operato d’urgenza alla milza, cosa che comporterà il bisogno di una trasfusione: nonostante i dissapori, Marcello deciderà di donargli il suo sangue.

Barbieri avrà dunque fatto il possibile per aiutare suo fratello, ma le condizioni di Matteo resteranno instabili. Tutto ciò fino a quando Portelli si risveglierà improvvisamente e troverà proprio Marcello al suo capezzale: che sia davvero l’inizio di una nuova riconciliazione tra i due fratelli? Seguici su Instagram.