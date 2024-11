Il paradiso delle signore anticipazioni: Salvo ed Elvira, un “aiutino” dalla nonna?

A Il paradiso delle signore Elvira (Clara Danese) e Salvo (Emanuel Caserio) aspettano un bambino e, se per loro è una splendida novità, vista l’epoca lo è molto meno per la famiglia di lei: è il 1965 e non può essere una notizia semplicissima da digerire!

Comunque sia, la Venere mora dirà alla nonna Gertrude di essere incinta e le chiederà un aiuto con i suoi genitori. In effetti di un aiuto ci sarà proprio bisogno, perché – nel momento in cui i due ragazzi annunceranno la gravidanza in famiglia – il padre non la prenderà affatto bene: un figlio fuori dal matrimonio e con l’uomo che il padre ha sempre disapprovato non sarà certo una passeggiata per il signor Andrea. Cosa fare dunque per ammorbidire questi genitori presto nonni?

La nonna di Elvira avrà in mente un piano per favorire la riconciliazione tra la nipote e il padre: organizzerà una cena al circolo per parlare a Salvo, Elvira e ai genitori della ragazza, e farà una rivelazione sconvolgente. Cosa sarà mai?

Non ci è dato sapere ma, nonostante gli sforzi dell'anziana e dolce signora, Il piano di Gertrude fallirà e così Elvira e Salvatore perderanno le speranze, ma proprio allora arriverà una telefonata dal padre Andrea: prenderà una decisione riguardo a loro due! Cosa dobbiamo aspettarci? Lo scopriremo presto…