Il paradiso delle signore: Marta ed Enrico si riavvicinano?

A Il paradiso delle signore, dopo aver scoperto della figlia di Enrico (Thomas Santu), Marta (Gloria Radulescu) si è allontanata quando i due erano arrivati a un passo dal primo bacio. Ma, mentre i due continueranno a soffrire silenziosamente, Armando (Pietro Genuardi) si accorgerà della freddezza tra di loro. Farà qualcosa per farli riavvicinare?

Per quanto Ferraris sia buono e disponibile, quella di Enrico è una situazione piuttosto complicata e sarà difficile anche per il buon capo magazziniere fare qualcosa per questi due giovani.

Nel frattempo, al Paradiso, una cliente incinta si sentirà male in galleria e, nonostante le circostanze, la giovane Guarnieri chiederà immediatamente l’aiuto di Enrico, che sarà prontissimo ad aiutare la signora.

Sarà in quel frangente che il magazziniere si aprirà con Marta e le racconterà come è morta sua moglie e perché si trova sotto protezione: che sia finalmente arrivato il momento giusto per far decollare questa coppia sospirata e attesa da mesi? Lo scopriremo presto…