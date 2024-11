Il patriarca 2, cast e trama della seconda stagione della fiction di Canale 5

Da venerdì 15 novembre 2024, Il Patriarca torna su Canale 5 con la tanto attesa seconda stagione, pronta a regalare sei nuove prime serate ricche di emozioni e tensioni che consentiranno ai numerosi fan di seguire il proseguimento della storia del potente e ambiguo Nemo Bandera, interpretato da Claudio Amendola. Dopo il colpo di scena finale della stagione precedente, le domande restano aperte: riuscirà Nemo a scoprire la verità sulla morte di suo figlio Carlo? E quanto a lungo Mario (Raniero Monaco di Lapio), il suo uomo di fiducia e genero, riuscirà a nascondere il segreto che minaccia di distruggere l’intero impero criminale?

Ne il Patriarca 2, Nemo, pur colpito dalla perdita di Carlo, sembra aver trovato un equilibrio apparente. Al suo fianco ci sono la moglie Serena (Antonia Liskova), la figlia Nina (Giulia Schiavo) e l’avvocato Mario, che è ignaro della rete di inganni e tradimenti che lo circonda. Il grande segreto che Mario custodisce, ovvero la sua responsabilità nell’omicidio di Carlo, potrebbe far crollare tutto.

Nel frattempo, la famiglia Bandera è chiamata a fronteggiare nuove dinamiche. Lara, la figlia avuta da una precedente relazione di Nemo, entra ufficialmente nel clan, complicando ulteriormente le già difficili relazioni familiari e creando nuove rivalità. Ma la quiete di Nemo è minacciata dal ritorno di Raoul Morabito (interpretato dalla new entry Federico Dordei), un ex socio diventato acerrimo nemico, determinato a vendicarsi e a riprendersi il controllo di Levante. Il conflitto tra Nemo e Raoul è il cuore pulsante di questa stagione, un duello che mescola ambizione, tradimento e vendetta.

Oltre alla new entry Federico Dordei, che interpreta Raoul, il nuovo nemico di Nemo, accanto a Claudio Amendola rivedremo molti dei personaggi che hanno contribuito al successo della prima stagione, tra cui Giulia Bevilacqua nei panni di Elisa, la neosindaca della città, Antonia Liskova (Serena, la moglie di Nemo), Raniero Monaco di Lapio (Mario, il genero di Nemo), Giulia Schiavo (Nina, la figlia di Nemo) e Neva Leoni (Lara, la primogenita di Nemo, avuta da una relazione passata).

La prima stagione si era conclusa con un colpo di scena che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Il matrimonio di Mario e Nina ha preso una piega inaspettata, mentre Freddy ha cercato di ricattare Nemo, costringendolo a collaborare con Monica e portandolo in una posizione sempre più disperata. Nel frattempo, Lara, ormai consapevole dell’importanza di proteggere suo padre, si trova di fronte al dilemma di dover sacrificare i suoi principi morali per aiutarlo. Intanto, Monterosso sembra avere ancora un asso nella manica che potrebbe finalmente fare giustizia a Levante, rivelando un piano che cambierà per sempre l’equilibrio delle alleanze.

Con la sua perfetta combinazione di intrighi, tradimenti e dinamiche familiari, Il Patriarca 2 è pronto a riconquistare il pubblico che ha seguito con entusiasmo il debutto della serie. Chi riuscirà a mantenere il potere fino alla fine? E chi si affermerà come vero patriarca? Per scoprirlo, non resta che seguire la nuova stagione ogni venerdì sera su Canale 5, e in streaming su Mediaset Infinity. Seguici su Instagram.