La rosa della vendetta, anticipazioni puntata 3 novembre 2024

Anticipazioni e trama puntata La rosa della vendetta di domenica 3 novembre 2024

Deva rivela a Gara che, quando stava male da piccola, suo padre le preparava sempre una ciorba con la pastina a forma di fiore, che la faceva sentire subito meglio. Il segreto non era però la ciorba in sé, ma la presenza di Ibrahim, che ora le manca terribilmente. Gara chiede quindi a Gulcemal di perdonare Deva e gli parla della ciorba di fiori di Ibrahim. Gulcemal va perciò dall’uomo per convincerlo ad aiutare la figlia malata. Ipek decide di accompagnare Armagan all’aeroporto, ma mentre sono per strada gli confessa di amarlo e il ragazzo decide di non partire. Ibrahim prepara a Deva la ciorba di fiori e gliela porta, ma ribadisce che non sarà più suo padre se lei non pone fine al matrimonio. Deva ribatte però che considera Ibrahim il suo vero padre, e che lei non smetterà mai di essere sua figlia. Gulcemal riporta a casa il suocero, che gli confessa finalmente che l’amore tra lui e Deva è impossibile, perche’ la ragazza è la figlia del suo più grande nemico, Mustafa.

Mentre Ibrahim dice a Gulcemal che Deva è figlia di Mustafa, Zafer fa lo stesso con Deva, ma mente affermando che la madre si sia suicidata dopo la morte dell’uomo. Per fermarla, Gara è costretta a farsi avanti e rivela finalmente di essere la madre di Deva, provocando un altro malore a Zafer. Mentre Gulendam, Vefa e Mert se ne occupano, Deva rimane sola con Gara, ma a causa dello shock si rifiuta persino di toccarla, fa i bagagli e se ne va. Tornato a casa, Ibrahim decide di raccontare tutto anche a Ipek e Armagan, che scopre quindi di essere fratellastro di Deva da parte di padre. Alla porta si presenta proprio Deva, che seppur sconvolta, abbraccia Armagan e si dice grata di aver scoperto la loro parentela. A questo punto, però, Deva lo mette al corrente del resto, cioè del fatto che Zafer ha tentato di uccidere Gara gettandola nel lago. Ancora una volta, Armagan è scioccato dalla malvagità della madre.

Deva dice ad Armagan che non considera Mustafa suo padre, perché non può perdonargli di averla abbandonata. Gulendam, scoperta la vera identità di Gara, le intima di lasciare la loro casa, rifiutandosi di ascoltare le giustificazioni della donna. Intanto, in ospedale, Emrullah informa Zafer del fatto che rischiano la bancarotta a causa dell'appalto, così la donna gli chiede di mettere in vendita proprietà e auto per racimolare denaro. Gulendam obbliga Gara a rivelare a Gulcemal il suo vero nome.