My Home My Destiny anticipazioni: Benal abbandona Mujgan!

Benal (İncinur Sevimli) sta per gettare la spugna. Stanca di tutte le problematiche sorte con il marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny, l’infermiera ricorrerà ad una soluzione estrema: abbandonare la piccola Mujgan. Una decisione difficile che avrà ripercussioni su diversi personaggi della dizi turca…

My Destiny, news: Benal costretta a fuggire da Mehdi

La faccenda si complicherà nel momento in cui, stanca di essere la seconda scelta di Mehdi a differenza di Zeynep Goksu (Demet Ozdemir), Benal cercherà di fuggire in gran segreto e vorrà portare con sé la piccola Mujgan, la figlia avuta qualche mese prima proprio da Karaca. Tuttavia, la fuga della donna verrà intercettata dalla cognata Cemile (Elif Sönmez), che metterà subito sull’avviso il fratello.

La furia di Mehdi non tarderà dunque ad arrivare: tornerà in fretta e furia a casa e chiuderà Benal in una stanza, portandole via Mujgan e giurando che non la farà uscire finché non avrà cambiato idea sulla partenza. Fortunatamente, a trarre in salvo la povera Benal ci penserà Zeynep, la quale le darà poi ospitalità in casa sua per tutto il tempo che le sarà necessario. E ovviamente, grazie all’intervento di Bariş Tunahan (Engin Ozturk), Benal potrà portare con sé anche Mujgan.

My Destiny, spoiler: Benal abbandona la piccola Mujgan

Nei giorni successivi, pur essendo grata a Zeynep per l’ospitalità che le ha offerto, Benal si sentirà dunque sempre più inadeguata nel suo ruolo di madre e, dopo essere arrivata alla conclusione che non riuscirà mai a contrastare le tante malefatte di Mehdi, si confronterà con Sakine (Zuhal Gencer) sui motivi che l’hanno spinta, tanti anni prima, ad affidare la figlia alle cure di Nermin (Senan Kara).

Come se non bastasse, Benal troverà il modo di affrontare anche la questione con Zeynep, alla quale chiederà se sia disposta ad occuparsi di Mujgan nel caso dovesse accaderle qualcosa. Parole che la Goksu non riuscirà a decifrare subito, tant’è che conforterà la sua interlocutrice e le dirà che è abbastanza forte per difendere la figlia e tutte le insidie che il destino metterà nel suo cammino. Il discorso non convincerà però più di tanto Benal, dato che quella stessa notte – dopo aver scritto una lettera – posizionerà Mujgan nel letto di Zeynep e scapperà senza salutare nessuno…

My Destiny, trame: Mehdi porta via Mujgan da casa di Zeynep

Il mattino successivo, quando si renderà conto di tutto quanto, Zeynep sarà attonita di fronte alla decisione di abbandonare la bambina per affidarla alle sue cure. Per paura di ripercussioni, la Goksu sceglierà dunque di avvisare Mehdi, il quale non esiterà ad andare da lei e a portare via Mujgan, nonostante le sue rimostranze.

L’ennesima situazione drammatica che porrà Zeynep e Mehdi su due fronti opposti, ma che causerà dei nuovi attriti anche nella coppia formata da Cemile e Nuh (Fatih Koyunoğlu). La donna penserà infatti che il fratello abbia fatto bene a prendere la bambina, visto che è lui il padre, e ventilerà l’ipotesi di tornare da lui – dopo aver abbandonato la casa familiare – per aiutarlo nella gestione della piccola.

Tale iniziativa non piacerà affatto a Nuh, il quale si sentirà per l'ennesima volta messo da parte, in favore di Mehdi, nel suo matrimonio con Cemile. Il tutto mentre Zeynep e Bariş cercheranno disperatamente Benal per convincerla a tornare dalla figlioletta…