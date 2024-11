My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi chiude in casa Benal!

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Con questo motto si può riassumere ciò che farà Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny. L’ormai ex “eroe romantico” della dizi segregherà in casa la moglie Benal (İncinur Sevimli), proprio come aveva fatto in passato con Zeynep Goksu (Demet Ozdemir). Cerchiamo di capire meglio che cosa accadrà…

My Home My Destiny, news: Benal medita di fuggire

La storyline partirà nel momento in cui, oltre a gestire gli affari di Cengiz (Rıza Akın), l’uomo che l’ha protetto durante il suo soggiorno in carcere, Mehdi penserà in continuazione all’ex moglie Zeynep, bersagliata in quei giorni dal padre putativo Ekrem (Nail Kırmızıgül), il quale cercherà addirittura di farle del male quando Nermin (Senan Kara) riotterrà tutti i suoi beni grazie alla consulenza legale di Bariş Tunahan (Engin Ozturk).

Dato che si sentirà totalmente trascurata dal marito, il quale avrà occhi soltanto per la figlioletta Mujgan, Benal penserà di chiudere il suo matrimonio con Mehdi e, prima di farlo, preparerà nei minimi dettagli la fuga dalla casa, piena di uomini armati guidati da Meto (İnanç Konukçu), nella quale Karaca l’ha rinchiusa. Tuttavia, il suo proposito verrà intercettato dalla cognata Cemile Karaca (Elif Sönmez), che avviserà immediatamente il fratello…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi segrega in casa Benal

La reazione di Mehdi non tarderà ad arrivare: possiamo anticiparvi che Karaca ritornerà in fretta e furia in casa e rinchiuderà Benal in camera da letto nell’istante in cui gli comunicherà che intende chiedergli il divorzio. Come se non bastasse, Mehdi strapperà la piccola Mujgan dalle braccia di Benal e, nonostante la forte opposizione di Nuh (Fatih Koyunoğlu), ordinerà a Cemile di non aprire per nessun motivo la porta della stanza nella quale ha rinchiuso la moglie.

Un modo di fare decisamente prepotente che spaventerà tantissimo Benal, la quale, in cerca di aiuto, riuscirà a telefonare proprio a Zeynep, “fresca” di proposta di matrimonio da parte di Bariş.

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi segrega in casa Benal

A quel punto, Zeynep deciderà di interrompere la cena romantica con Bariş e correrà in aiuto di Benal, affrontando Mehdi e rompendo letteralmente la porta della camera in mille pezzi – con il supporto di Cemile che finalmente riuscirà a reagire – per consentire all’infermiera di uscire sana e salva e riabbracciare Mujgan.

Un evento che inasprirà ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, il rapporto già teso tra Zeynep e Mehdi. L’avvocatessa avrà la certezza del fatto che Karaca non è mai cambiato e questo rafforzerà ancora di più la decisione presa di sposare Bariş. Anche se, pure in questo caso, non tutto sarà così scontato… Seguici su Instagram.