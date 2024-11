My Home My Destiny anticipazioni: Özlem si oppone al matrimonio tra Bariş e Zeynep

Un matrimonio porta sempre un po’ di allegria, tranne che a My Home My Destiny. Nel corso delle prossime settimane, la notizia delle nozze tra il fratello Bariş Tunahan (Engin Ozturk) e la bella Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) spiazzerà tantissimo Özlem (Ebru Cündübeyoğlu). Quest’ultima si opporrà con tutte le sue forze all’imminente unione. Non tutto andrà però secondo i suoi piani…

My Home My Destiny, news: Bariş chiede a Zeynep di sposarlo

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Bariş deciderà di confrontarsi con lo zio Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) circa i sentimenti che prova per Zeynep. A quel punto, certo del fatto che l’avvocatessa sia la donna con la quale vuole passare il resto della sua vita, dopo un primo matrimonio naufragato, Tunahan si farà coraggio e, nel bel mezzo di una cena, chiederà con successo a Zeynep di diventare sua moglie.

Una vera e propria svolta romantica, per la coppia romantica della seconda stagione della dizi, che verrà interrotto da un’improvvisa chiamate di Benal (İncinur Sevimli). Rinchiusa in camera da Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) dopo un maldestro tentativo di fuga, l’infermiera chiederà proprio aiuto a Zeynep, che non esiterà a correre a salvarla insieme a Bariş. Momento che farà da preludio alla furia di Özlem…

My Home My Destiny, spoiler: Ozlem si oppone al matrimonio tra Bariş e Zeynep

Eh sì: dopo averle tratte in salvo dalle grinfie di Mehdi, Zeynep non esiterà a dare ospitale nella propria casa Mujgan e la piccola Mujgan, sottolineando che possono trattenersi da lei finché non avranno trovato una nuova sistemazione. Un gesto, totalmente altruista, che farà storcere il naso a Özlem appena ne verrà a conoscenza.

Non a caso, dopo aver indagato più a fondo sul passato di Zeynep, Özlem arriverà alla conclusione che la “futura cognata” non abbia mai smesso di amare Mehdi e, con i suoi soliti modi di fare diretti ma bruschi, non mancherà di rimproverare il fratello, facendogli presente che non è per niente sano il rapporto che la ragazza ha con il suo ex marito.

Parole che faranno infuriare Bariş, il quale, supportato completamente dallo zio Ali Rıza, dirà alla sorella che è abbastanza grande per fare in autonomia le sue scelte e che si fida ciecamente di Zeynep e del fatto che non gli farà mai del male.

My Home My Destiny, trame: l’improvvisa decisione di Özlem

Uno scontro, quello con Bariş, che causerà una vera e propria crisi a Ozlem, la quale si renderà conto di essere diventata la “cattiva” della favola d’amore tra Bariş e Zeynep e, pur convinta delle sue perplessità, intuirà di essere un fattore di disturbo; proprio per questo, senza informare nessuno, preparerà immediatamente le valigie con l’intenzione di ritornare negli Stati Uniti dai suoi figli.

La partenza verrà intercettata dal fratello minore Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü), che cercherà invano di convincere Özlem a cambiare idea. La donna saluterà però almeno Bariş, come Savaş le chiederà di fare, oppure “uscirà di scena” in maniera silenziosa come stava progettando di fare? Seguici su Instagram.