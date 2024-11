Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 22 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 22 novembre 2024

Markus chiede a Leander quale sia la natura dei sentimenti provati per Eleni, ma Eleni chiarisce che è tutto sotto controllo. Valentina scopre Otto con il denaro sottratto a Eric; Otto spiega di aver preso i soldi per aiutare la famiglia in difficoltà e Valentina decide di restituirli in forma anonima, chiedendo però a Otto di lasciare la città. Vanessa è in ansia per Max e Arthur e vorrebbe andare a cercarli, ma i due tornano sani e salvi.

Erik riceve i soldi presi da Otto e vorrebbe rivolgersi alla polizia, ma Greta cerca di fargli cambiare idea. Eleni e Leander decidono di tenere separate vita lavorativa e personale. Con Imani, organizzano un evento di beneficenza per l'ospedale in Tanzania. Valentina offre viveri e aiuto a Otto, mentre Max si preoccupa per un possibile trasferimento di Vanessa e Carolin a causa di una proprietà regalata dal padre di Vanessa…