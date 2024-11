Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 12 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 12 novembre 2024

Imani è molto arrabbiata con Max, poi però di persona accetta le sue scuse e non dice nulla riguardo al mancato appuntamento con l’investitore. Sarà Eleni a riferire esattamente come sono andate le cose. Greta si rende conto che la sua bisque era troppo salata e ha dei sospetti su Valentina: ne parla con Noah, che poi mette sotto torchio la stessa Valentina prima di farle capire che è meglio che i due si evitino da quel momento in poi. Eleni conosce Julian e tra i due sembra nascere subito una simpatia… Seguici su Instagram.