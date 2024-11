Tempesta d’amore: Vanessa partorisce in condizioni drammatiche! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Il giorno più atteso della sua vita rischierà di trasformarsi in tragedia per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si troverà infatti ad affrontare la nascita del suo bambino in condizioni a dir poco drammatiche… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa entra in travaglio

Da tutta la vita Vanessa sogna di diventare madre. Un sogno che sta finalmente per diventare realtà, anche se in circostanze diverse da quelle che la ragazza si sarebbe mai immaginata. Invece che una “famiglia tradizionale”, la giovane Sonnbichler sta infatti costruendo una famiglia allargata per il nascituro, che si ritroverà non due bensì tre genitori!

Come sappiamo, Vanessa ha infatti deciso di continuare la sua relazione con Carolin (Katrin Anne Heß) – con cui ha anche deciso di convolare a nozze – nonostante il bambino che aspetta sia figlio di Max (Stefan Hartmann). Una situazione che tutti i diretti interessati sembrano aver finalmente accettato.

Sarà dunque in questo contesto di amore e armonia che Vanessa si preparerà a mettere al mondo il suo primo figlio. Peccato solo che ancora una volta le cose non andranno come previsto! La ragazza entrerà infatti in travaglio inaspettatamente, dando il via ad una serie di eventi che rischieranno di degenerare in dramma…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander e Carolin aiutano Vanessa a partorire

Rendendosi conto che la fidanzata sta per partorire, Carolin chiederà a Julian Specht (Tim Borys)) – appena arrivato al Fürstenhof come nuovo chauffeur – di portare lei e la sua amata d’urgenza in ospedale. Peccato solo che il giovanotto prenderà uno shuttle che (a sua insaputa) ha un guasto meccanico. Il risultato? Dopo pochi chilometri il veicolo andrà in panne in una zona remota del bosco, senza neanche la possibilità di connessione telefonica!

A quel punto la situazione sembrerà destinata a precipitare, tanto che Julian andrà nel panico… a differenza di Carolin! Capendo di dover essere forte per la sua amata, la donna riuscirà infatti a mantenere il sangue freddo e ordinerà a Specht di correre a piedi a cercare aiuto mentre lei si occuperà di tranquillizzare una terrorizzata Vanessa.

Ebbene, per un caso fortuito, Julian si imbatterà nel bosco in Leander (Marcel Zuschlag), che potrà così fornire assistenza medica a Vanessa durante il parto. Non appena osserverà la situazione più da vicino, però, il giovane Saalfeld farà una scoperta terribile: il piccolo Arthur è nella posizione sbagliata!

Insomma, la povera Vanessa si ritroverà in una vera e propria situazione da incubo. Fortunatamente, però, alla fine tutto andrà per il meglio e ben presto la ragazza potrà stringere tra le braccia il suo bambino! Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per queste scene imperdibili… Seguici su Instagram.