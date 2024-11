Un posto al sole, anticipazioni 19 novembre: Costabile disposto a tutto!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 19 novembre 2024

Mariella capisce il motivo per cui Castrese ha così paura di dichiarare la propria omosessualità. Costabile, ormai con le spalle al muro per via di Gennaro Gagliotti, appare disposto a tutto pur di uscire da quella brutta situazione. Michele sembra capire che i Gagliotti non siano bravissime persone, intanto Marina è preoccupata per la conoscenza tra Alice e Vinicio. Clara è in procinto di andare via da Napoli. ma Alberto è sempre più disperato al pensiero di perdere Federico. Guido sembra essersi infilato in un bel pasticcio!