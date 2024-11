Un posto al sole, anticipazioni 26 novembre: Michele fa una scoperta importante…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 26 novembre 2024

Giulia (Marina Tagliaferri) e Rosa (Daniela Ioia) restano accanto a don Antoine (Hakim Gouem) durante il suo recupero, ma intanto il prete è sconfortato per quello che è accaduto. Damiano (Luigi Miele) prosegue nella ricerca di Pasquale ma, a sorpresa, a trovarlo sarà Manuel (Manuel D’Angelo). Sempre più intenzionato a indagare sulle attività dei Gagliotti, Michele (Alberto Rossi) potrebbe scoprire qualcosa di importante. Costabile (Antonio Fiore) ricatta ancora Castrese (Peppe Romano) per indurlo a parlare col padre Espedito (Antonio Conte) e convincerlo ad entrare in affari coi Gagliotti. Seguici su Instagram.