Beautiful, anticipazioni 13 dicembre: Brooke ordina a Hope e Thomas di dimenticare!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 13 dicembre 2024

Ridge rassicura Taylor: è certo che Thomas sia abbastanza forte da superare un bacio, inoltre presto tutti si dimenticheranno dell'accaduto. Hope difende agli occhi di Brooke quanto accaduto con Thomas: per quanto precoce vista la sua separazione, è stato anche bellissimo. Hope si sente finalmente bene nell'essere libera di seguire le proprie emozioni, paragonando il tutto alla natura istintiva che ha guidato la madre in passato. Brooke, tuttavia, non vuole che la figlia segua le sue orme e ordina a Hope e Thomas di dimenticare l'accaduto, affinché la figlia torni dal marito e rimetta insieme i cocci del loro matrimonio…