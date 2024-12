Beautiful, anticipazioni 21 dicembre: Sheila rilasciata, abbraccia Finn ma…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 21 dicembre 2024

Il giorno della prima udienza del processo contro Sheila Carter è arrivato. Finn non è affatto contento quando Liam si presenta per l’udienza, avvisandolo di tenere bene a mente che Steffy ora è sposata. Liam dichiara il proprio interesse nella questione, se non altro perché Kelly vive sotto lo stesso tetto di Finn. Il giudice spiazza tutti quando dichiara illegittime, per alcuni tecnicismi, le prove e le confessioni estorte a Sheila, che dichiara sollevata da ogni accusa e libera di tornare fuori di prigione. Approfittando di un solitario incontro, un’euforica Sheila abbraccia Finn che, d’impulso, non si sottrae. Liam, notando la scena, decide di riprendere il tutto con il suo cellulare… Seguici su Instagram.