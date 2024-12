Beautiful, anticipazioni americane: Electra Forrester, il suo persecutore la fa licenziare!

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, gli sceneggiatori si sono lanciati in una tematica estremamente attuale. La vicenda ha per protagonista Electra Forrester, nuovo membro del ramo cadetto della famiglia della moda che, come vi abbiamo riportato da tempo, è entrata recentemente sulla scena.

Nonno della giovane è il defunto John Forrester, fratello di Eric. Suo padre, invece, è John Forrester Jr. (per ora mai apparso), fratello maggiore di Ivy Forrester, che è dunque sua zia. Proprio la cugina australiana di Ridge è stata nuovamente coinvolta negli affari della Forrester Creations, come nuova mente creativa per il settore gioielli, che era rimasto “orfano” dopo l’addio di Quinn Fuller.

Electra lavora come assistente della zia, trovando così a Los Angeles una nuova vita dopo un capitolo piuttosto buio. Come emerso dai dialoghi tra Ivy e la nipote, quest’ultima ha dovuto affrontare un misterioso stalker che ha diffuso in rete delle sue foto compromettenti, ottenute però tramite rielaborazione digitale. Insomma, sono solo dei fotomontaggi, tuttavia sufficientemente credibili da aver perseguitato la ragazza, che è dovuta praticamente fuggire dalla sua vecchia vita per trovare pace in un nuovo luogo.

Tra i corridoi della Forrester Creations, Ivy ha trovato anche un nuovo amore, quello con Will Spencer, da poco reclutato come stagista nella casa di moda. Ben poco interessato al mondo del fashion, il figlio di Bill e Katie era stata attratto dall’alto tasso di bellezza in un’azienda frequentata da modelle e stagiste. Le sue aspirazioni da playboy, però, sono subito tramontate visto che il giovane si è innamorato a prima vista di Electra.

A Los Angeles, però, il passato ha seguito la ragazza: la pubblicità sul suo arrivo alla Forrester Creations ha attirato l’attenzione di Remy Price, che, dietro il ruolo di timido amico storico, altri non è che proprio lo stalker che l’ha perseguitata!

Il giovane ha subito raggiunto la sua vittima trovando lavoro come cameriere a Il Giardino, dove spesso ha occasione di incrociare proprio un’ignara Electra, con cui ha potuto riallacciare i rapporti. Will, tuttavia, ha da subito avvertito uno strano interesse da parte di Remy: ben lungi da immaginare la sua ossessione per Electra, il giovane Spencer ha però intuito che Remy provi qualcosa di più di un’amicizia nei confronti della ragazza e che il suo attaccamento per lei risulti in qualche modo malsano.

Will ha così messo in guardia Remy, facendogli capire che il suo rapporto con Electra non potrà essere così stretto come in passato, lasciando scivolare la mente del rivale verso un pericoloso piano. Remy, infatti, vede ora nella Forrester Creations e nel rapporto di Electra con Will i nuovi ostacoli da rimuovere per non perdere la presa sulla ragazza e ha deciso di intervenire per compromettere la nuova vita di Electra, impedendole così da allontanarsi da lui.

Così Remy ha realizzato nuove immagini compromettenti della ragazza, inviandole in modo anonimo a Katie Logan. In qualità di responsabile delle pubbliche relazioni della Forrester Creations, la sorella di Brooke ha visto un potenziale scandalo che la casa di moda non può permettersi in un momento delicato, dovuto alla transizione di potere ai piani alti.

Così, consultatasi con Brooke, le due hanno deciso di convocare Electra, licenziandola senza dare a lei e ad Ivy ulteriori spiegazioni. La giovane Forrester così non ha potuto neanche difendersi, ritrovandosi, inspiegabilmente, messa alla porta!