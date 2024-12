Delitti in Paradiso: speciale di Natale il 1° gennaio su Rai 2 (con un nuovo personaggio!)

Tre Babbi Natale, un unico mistero e, soprattutto, un nuovo protagonista sono il fulcro di Natale nel mirino, l’episodio natalizio di Delitti in Paradiso in onda mercoledì 1° gennaio 2025, in prima serata su Rai 2. Una puntata speciale che segna il debutto di Mervin Wilson, interpretato da Don Gilet, un investigatore chiamato a confrontarsi con un caso apparentemente impossibile e destinato a destabilizzare le dinamiche consolidate di Saint Marie.

La puntata speciale si apre con un’ambientazione suggestiva, ma subito disturbante: una spiaggia tropicale, un uomo morto, e un travestimento da Babbo Natale che stride con il clima festivo. L’uomo, Stuart Fulwell, interpretato da Marcus Brigstocke, sembra essere vittima di un omicidio inspiegabile. La vicenda si complica quando vengono scoperti altri due Babbi Natale, assassinati nello stesso istante e con la stessa arma. È un caso che sfida la logica e che mette alla prova il nuovo ispettore.

Wilson, inizialmente riluttante, viene richiamato dal commissario Selwyn Patterson per affrontare questo enigma durante quella che avrebbe dovuto essere una semplice vacanza a Saint Marie. Tra tensioni con i colleghi e una metodologia di lavoro poco adatta alla lentezza tropicale, il detective dovrà dimostrare di essere all’altezza della sfida, anche se il suo futuro sull’isola rimane incerto.

Accanto al nuovo protagonista, tornano volti noti che hanno contribuito al successo della serie. Don Warrington riprende il ruolo del commissario Patterson, mentre Shantol Jackson è la DS Naomi Thomas, sempre pronta a sostenere e sfidare i suoi superiori. Il ritorno di Danny John-Jules nei panni dell’agente Dwayne Myers promette un tocco di nostalgia e comicità, mentre Elizabeth Bourgine, nel ruolo di Catherine Bordey, offre il consueto calore e saggezza.

L’episodio vede anche una schiera di guest star, tra cui Marcus Brigstocke, Elizabeth Carling e Angela Griffin, che arricchiscono l’intreccio con personaggi intriganti e potenzialmente sospetti. Le loro interazioni con Wilson e il resto della squadra saranno fondamentali per lo sviluppo della trama.

Don Gilet, parlando del suo personaggio, ha descritto Wilson come un uomo abituato alla frenesia di Londra, incapace di adattarsi al ritmo rilassato di Saint Marie. Questo conflitto interno ed esterno rappresenta un elemento chiave del suo arco narrativo, rendendo il personaggio immediatamente riconoscibile e, forse, anche un po’ antipatico. La sua impazienza e il suo approccio diretto creeranno inevitabilmente attriti con i colleghi, ma potrebbero anche portare a soluzioni inaspettate.

Natale nel mirino segna un momento di transizione per Delitti in Paradiso, gettando le basi per la nuova stagione e introducendo un investigatore che potrebbe portare un’energia diversa alla serie. E mentre aspettiamo la quattordicesima stagione, non perdete la novità “Ritorno in Paradiso”, il secondo spin-off della serie ambientato in Australia, in onda da mercoledì 8 gennaio, sempre su Rai 2. Con un cambio di scenario, ma conservando la stessa capacità di mescolare umorismo e mistero, siamo sicuri che questa nuova serie saprà conquistare il pubblico. Nei prossimi giorni forniremo tutti i dettagli su questa attesa produzione.

Nel frattempo, però, non mancate all'appuntamento con lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso, in onda mercoledì 1° gennaio, con la misteriosa indagine dei tre Babbi Natale. Un modo perfetto per iniziare l'anno con il giusto mix di suspence e intrattenimento.