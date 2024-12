Endless love, anticipazioni 11 dicembre: Hakan salva Kemal, poi ha la tentazione di…

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di mercoledì 11 dicembre 2024

Si incendia la casa appena acquistata da Nihan e Kemal, ma quest’ultimo è l’unico all’interno e rischia la morte. Emir giunge sul luogo e tenta di dissuadere Nihan dal rischiare la sua vita per salvare Kemal, ma lei non vuole sentire ragioni e si introduce nella casa in fiamme. Fortunatamente arriva Hakan, il quale riesce a portare Kemal, quasi privo di sensi, in salvo. Fatto ciò, Hakan, che all’ultimo momento non aveva potuto sposare Zeynep a causa di Emir, trovandosi faccia a faccia con lui gli punta una pistola contro… Seguici su Instagram.