Endless love, anticipazioni 17 dicembre: Asu in prigione, ma ha un asso nella manica!

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di martedì 17 dicembre 2024

Asu finisce di fronte al giudice, ma si ricorda di un un cavillo che potrebbe aiutarla a non essere condannata; comunque sia, per ora resterà in custodia cautelare in prigione. Per Ayhan e Leyla arriva il momento di scegliere la casa in cui andranno a vivere. Hakan va in commissariato sperando di poter riavere il suo posto di lavoro. Mercan appare sempre più triste per via dei suoi sentimenti per Kemal. Seguici su Instagram.