Endless love, anticipazioni 18 dicembre: Emir vuole bloccare Nihan ma lei…

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di mercoledì 18 dicembre 2024

Asu finisce in ospedale psichiatrico. Intanto Zehir e i suoi uomini rintracciano Halil Sevketli, ma anche gli uomini di Emir riescono a trovarlo. Emir annuncia a Nihan che la sua libertà è arrivata alla fine e tenta di impedirle di andare da sola alle nozze di Leyla e Ayhan. Intanto, Galip viene ricoverato in ospedale per un infarto e Nihan ne approfitta per uscire di casa senza Emir. Mercan decide di andare via e di fare un viaggio, forse per sfuggire ai sentimenti che prova nei confronti di Kemal. Nihan fa pace con i genitori di Kemal. Seguici su Instagram.