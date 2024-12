Endless love, anticipazioni 19 dicembre: puntata pomeridiana e in prima serata

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di giovedì 19 dicembre 2024

Zehir trova dei documenti che potrebbero mettere in difficoltà Emir e facilitare il divorzio, ma manca una testimonianza essenziale per andare avanti. Dopo il ritorno dal matrimonio, Nihan ed Emir hanno un confronto acceso: lei minaccia di andarsene, mentre lui reagisce con violenza e decide di confinarla in casa, allontanando anche Vildan. Zeynep ammette di aver accettato l’impossibilità di stare con Emir.

Kemal si presenta a casa di Emir perché è consapevole che Nihan è tenuta prigioniera. Emir lo minaccia con una pistola ma non trova il coraggio di usarla. La polizia arriva, chiamata da Kemal, ma Emir sostiene che sua moglie non si trovi lì. Anche se Kemal insiste affinché gli agenti controllino le affermazioni di Emir, questi non possono entrare senza un mandato di perquisizione. Kemal viene arrestato per violazione della proprietà privata. Rimarrà in cella solo un giorno e, appena rilasciato, decide di pianificare la liberazione di Nihan. Nel frattempo, per indebolire la sicurezza economica di Emir, va a parlare con le banche. Le sue parole convincono i direttori di due banche a revocare i crediti concessi alla Koczuoglu Holding. Emir dovrà pagare una somma considerevole alle banche e adotterà una delle sue solite soluzioni subdole. Il piano ideato da Kemal, Ayhan, Zehir e i loro collaboratori prevede di liberare Nihan e Deniz con un espediente.

Kemal progetta un piano intelligente per distrarre Emir dalla sua amata e liberare Nihan dal luogo in cui è rinchiusa. Emir cade nella trappola e mentre si allontana, un drone guidato da Yigit consegna a Nihan una maschera antigas da indossare, mentre gli uomini di Ayhan addormentano i guardiani rimasti a sorvegliare. Kemal, Ayhan e Zehir localizzano il nascondiglio di Halil e provano a ottenere informazioni da lui, ma senza successo: Halil sembra non avere ciò che cercano. Zeynep sorprende Emir in un momento affettuoso con Deniz e commossa cerca di fargli capire che non potrà mai essere il padre della bambina; tuttavia, può realizzare il suo desiderio paterno con il loro figlio. Gli chiede di lasciare in pace Nihan e Kemal, ma Emir non ascolta: non ha intenzione di rinunciare a Nihan neanche davanti alla morte. Nihan arriva all’assemblea del consiglio giusto in tempo per fermare l’operazione pianificata da Emir. Seguici su Instagram.